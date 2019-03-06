الحرس الخاص لروحاني يعتدي على مواطن اعترض سيارة الرئيس (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، قيام الحرس الخاص للرئيس الإيراني حسن روحاني، بالاعتداء على مواطن حاول اعتراض سيارة روحاني في محافظة جيلان شمال البلاد، التي بدأ اليوم بزيارتها لافتتاح عدد من المشاريع.

وانتقدت صحيفة ”عصر إيران“ المقربة من تيار الرئيس الإيراني ما قام به عناصر حماية الأخير من اعتداء على مواطن أعزل حاول توقيف سيارة الرئيس روحاني؛ للحديث معه عن الأوضاع السيئة التي يعيشها الشعب الإيراني في هذه الأيام التي وصفتها الصحيفة ”بالعصيبة“.

كما انتقد مغردون على مواقع التواصل ما قام به حرس الرئيس الإيراني من اعتداء على الشخص الذي ظهر فجأة رافعًا يديه أمام سيارة الرئيس، دون أي رد من روحاني.

وبدأ روحاني اليوم، بزيارة إلى محافظة جيلان شمال إيران تستمر يومين يفتتح خلالها عددًا من المشاريع الاقتصادية والعمرانية مع قرب انتهاء العام الإيراني الحالي في 20 من مارس الجاري.