قبل أيام من زيارة روحاني.. رئيس البرلمان العراقي يتوجه إلى إيران

قالت مصادر عراقية إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سيتوجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر قولها: إن “ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيتوجه الأربعاء في زيارة رسمية إلى ايران، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني“.

ولم يعلن البرلمان العراقي عن تلك الزيارة، لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر برلمانية تسريبات تلك الزيارة، في خطوة مفاجئة، خاصة وأنها تأتي قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني حسن روحاني إلى بغداد.

يذكر أن رئيس البرلمان العراقي أجرى عدة زيارات إلى دول إقليمية منذ تسلمه منصبه في أيلول الماضي، وهو ما أثار استغراب المتابعن، خاصة وأن منصب رئيس البرلمان هو تشريعي وليس تنفيذيا.

وفاز الحلبوسي بمنصب رئاسة البرلمان على حساب منافسيه وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وزعيم تحالف متحدون أسامة النجيفي وذلك بدفع من كتلة المحور الوطني المنضوية في تحالف البناء المقرب من إيران.