مرشح رئاسة المفوضية الأوروبية يتعهد بإنهاء محادثات انضمام تركيا للاتحاد

أكد مانفريد فيبر أبرز مرشحي حزب الشعب الأوروبي للانتخابات الأوروبية القادمة بأن ”تركيا لا يمكنها الانضمام للاتحاد الأوروبي“، متعهدًا بإنهاء ”محادثات الانضمام إذا فاز بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية“.

وقال فيبر، مرشح حزب الشعب الأوروبي لرئاسة المفوضية الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في أيار مايو، للمحافظين الألمان في بافاريا ”الكل يريد علاقات طيبة مع تركيا والكل يريد العمل عن قرب معها“.

وأضاف وسط تصفيق الحضور ”لكن إذا تسنت لي رئاسة المفوضية فإنني سأوجه تعليمات للمكاتب في بروكسل؛ لإنهاء المحادثات مع تركيا بشأن انضمامها للاتحاد الأوروبي“، مؤكدًا أن ”تركيا لا يمكنها الانضمام للاتحاد الأوروبي، ليكن ذلك واضحًا“.

وتقول تركيا إن الانضمام للاتحاد الأوروبي يظل واحدًا من أهدافها الاستراتيجية الرئيسية، رغم تعثر محادثات الانضمام منذ سنوات بعدما بدأت رسميًا في 2004.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في أكتوبر تشرين الأول إنه ”سيدرس طرح مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي المتعثرة منذ فترة طويلة للاستفتاء“، فيما يشير إلى استيائه من عملية يقول إنها تعطلت بسبب التحامل على المسلمين.