بعد تريث دام 6 أشهر.. فرنسا تعيّن سفيرًا جديدًا في طهران

أعلنت السفارة الفرنسية في طهران، الأربعاء، أن الدبلوماسي فيليب تي بو سيبدأ قريبًا مهام عمله كسفير للحكومة الفرنسية في إيران.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الفرنسية في طهران عبر حسابها الخاص في ”تويتر“.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ”فيليب تي بو دبلوماسي فرنسي مخضرم على دراية بالقضايا النووية، وعلى دراية بالقضايا في منطقة آسيا“.

وكان فيليب تي بو ممثل فرنسا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمدير السابق للعلاقات الدولية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في السنوات الأخيرة.

وعمل فيليب سفيرًا لبلاده في باكستان منذ عام 2011 ومن 2005 إلى 2009 وسفيرًا في كوريا الجنوبية. ويعتبر الدبلوماسي الفرنسي خبيرًا نوويًا، بالإضافة إلى كونه دبلوماسيًا.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير إيرانية عن تعيين طهران بهرام قاسمي، المتحدث باسم الحكومة، بمنصب سفير إيران لدى باريس، فيما أعلن قاسمي أمس أنه سيترك منصب المتحدث باسم الحكومة قريبًا.

وليس للبلدين (إيران وفرنسا) سفيران منذ أكثر من 6 أشهر، حيث عاد السفير الإيراني من باريس ”أبو القاسم دلفي“ منذ صيف العام الماضي.

وتريثت فرنسا في تعيين سفير لها في طهران، بعدما اتهمت السلطات البلجيكية مطلع تموز/يوليو الماضي، شخصين إيرانيين يشتبه بأنهما كانا يدبران لهجوم بالمتفجرات على اجتماع في فرنسا لجماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.