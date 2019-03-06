الحكومة والمعارضة في نيكاراغوا تتوصلان إلى ”خريطة طريق“‎

أعلنت الحكومة والمعارضة في نيكاراغوا، الثلاثاء، عن أنّهما اتّفقتا على ”خريطة طريق“ لمفاوضات تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تتخبّط بها منذ نيسان/أبريل 2018.

وقال القاصد الرسولي سفير الفاتيكان فالديمار ستانيسلاف سوميرتاغ، في معرض تلاوته إعلانًا مشتركًا بين الحكومة والمعارضة من 16 بندًا: إنّ ”خريطة الطريق تمّ إقرارها“.

ويتوّج هذا الإعلان المشترك مفاوضات استمرت 5 أيام بين حكومة الرئيس دانيال أورتيغا والمعارضة ممثّلة بـ“التحالف المدني للعدالة والديمقراطية“.

ومنذ نيسان/أبريل 2018 يواجه أورتيغا (73 عامًا) الذي يتولّى السلطة منذ 2007 ، احتجاجات شعبية تطالب برحيله، وتخلّلتها أعمال عنف أوقعت 325 قتيلًا على الأقلّ، حسب منظّمات حقوقية.

وبدأت هذه التظاهرات احتجاجًا على إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، لكنّها سرعان ما تحوّلت إلى حركة تطالب بتنحّي الرئيس المتّهم بإرساء الدكتاتورية، على الرّغم من تراجع حكومته عن مشروع إصلاح الضمان.

وفرضت الولايات المتحدة في تشرين الأول/نوفمبر، عقوبات على أورتيغا وزوجته ونائبته روزاريو موريللو ومستشاره للأمن القومي.

وجاء أورتيغا إلى السلطة عام 1979 كقائد للمتمردين الساندينيين اليساريين الذين أطاحوا بدكتاتورية عائلة سوموزا التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة، وترك السلطة عام 1990 ليعود إلى الرئاسة عام 2007، وتنتهي ولايته الرئاسية الحالية في كانون الثاني/يناير 2022.