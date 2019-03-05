وكالة الأمن القومي توقف مراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة‎

قال مسؤول أمريكي اليوم الثلاثاء، إن ”وكالة الأمن القومي“ في البلاد، أغلقت نظام مراقبة الاتصالات.

وبحسب صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، أضاف لوك موري، مستشار الأمن القومي للسيناتور كيفين ماكارثي، أن البيت الأبيض لم يطلب تجديد منح الوكالة سلطة مراقبة المكالمات والرسائل النصية القصيرة، التي تنتهي أواخر العام الجاري.

وأشار موري إلى أن الوكالة الاستخباراتية لم تستخدم نظام المراقبة منذ أشهر.

ويعد النظام امتدادًا لقانون مكافحة ”الإرهاب“ الذي تم إقراره بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، وأثيرت حوله ضجة واسعة بعد كشف الموظف السابق فيه ”إدوارد سنودن“ معلومات بشأنه عام 2013.

وأقر الكونغرس الأمريكي عام 2015 قانون الحرية ”يو أس أيه فريدوم أكت“، تضمن ملحقًا تحت الرقم 215، يتيح للوكالة الاستمرار في مراقبة الاتصالات، ولكن ضمن ضوابط محددة، ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذا الملحق نهاية 2019.

ويقوم النظام بتحليل بيانات الاتصالات سواء المكالمات والرسائل النصية؛ للإيقاع بمن يشتبه في أنهم يمارسون أنشطة“ إرهابية“.