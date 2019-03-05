جنرال أمريكي: ينبغي عدم بيع ”إف-35“ لتركيا إذا اشترت نظام ”إس-400“ الروسي

قال أكبر قائد عسكري أمريكي في أوروبا، الثلاثاء، إنه سيُوصي بألا تبيع الولايات المتحدة المقاتلة الحربية ”إف-35″، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، إذا لم تصرف أنقرة النظر عن خطط لشراء نظام دفاع جوي صاروخي من روسيا.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال إن بلاده ملتزمة بشراء النظام ”إس-400“ الروسي، رغم تحذيرات الحلف الذي تقوده واشنطن من أن النظام لا يمكن دمجه في نظام الدفاع الجوي للحلف.

وقال الجنرال كيرتس سكاباروتي قائد القوات الأمريكية في أوروبا خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ:“نصيحتي العسكرية الأمثل ستكون ألا نمضي قُدمًا عندئذ فيما يتعلق بالمقاتلة إف-35″.

وسكاباروتي هو أيضًا القائد الأعلى لقوات حلف الأطلسي في أوروبا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن ستسحب عرضها بيع نظام الدفاع الصاروخي باتريوت الذي تنتجه شركة رايثيون لتركيا إذ مضت أنقرة قُدمًا في شراء نظام ”إس-400“ الروسي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الشهر الماضي، إن شراء نظام ”إس-400“ من روسيا صفقة محسومة.