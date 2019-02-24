ماي: قمة ”شرم الشيخ“ فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول بريكست

قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، مساء الأحد، إن القمة العربية الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، تعد فرصة للتشاور مع قادة أوروبا حول ”بريكست“.

وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية، لـ“ماي“ على هامش مشاركتها في القمة التي انطلقت في وقت سابق الأحد، وتختتم أعمالها الإثنين، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن ماي تأكيدها أنه ”رغم أن القمة العربية الأوروبية ليست أساسًا قمة للبريكست، لكنها ستكون فرصة سانحة للتشاور مع القادة الأوروبيين بهذا الشأن“.

وقالت إنها ”زارت بروكسل برفقة وزراء حكومتها الأسبوع الماضي، موضحة أن فريقها (المعني بالبريكست) سيعود مجددًا إلى بروكسل الثلاثاء“.

وأضافت:“نسعى للتعامل مع هذا الموضوع الذي أثاره البرلمان للتأكد من أن دعم إيرلندا الشمالية لا يمكن أن يكون لأجل غير مسمى“.

وتابعت:“لن نتمكن من إجراء تصويت في البرلمان على اتفاق بريكست هذا الأسبوع“، لكنها تعهدت بأن يحدث ذلك بحلول 12 مارس/ آذار المقبل.

وأوضحت ماي:“لا يزال تقديرنا أنه سنخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق في 29 مارس/ آذار المقبل، وهذا ما نعمل من أجله“.

وفي وقت سابق الأحد، بحثت ماي، مع مستشار النمسا سباستيان كورتس، تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ”بريكست“، على هامش القمة العربية الأوروبية.

وأشار كورتس، خلال تصريحات له عقب اللقاء، وفق إعلام مصري محلي، إلى ضرورة حدوث تحول في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الوقت ينفذ بالنسبة لبريطانيا التي تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي، قائلًا:“إن الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس في مصلحة أحد“.