المحكمة الدستورية الباكستانية تقضي بوقف نشر محتوى هندي في قنوات البلاد

أصدرت المحكمة الدستورية الباكستانية، يوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بوقف بث محتوى هندي إلى أجل غير مسمى، في القنوات التلفزيونية بباكستان.

ونظرت المحكمة الدستورية، في جلستها، على طعن تقدمت به هيئة تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية الباكستانية (PEMRA)، ضد قرار المحكمة العليا في لاهور عام 2006، والتي سمحت بنشر 10% من محتوى تلفزيوني هندي المنشأ.

وخلال الجلسة ذكّرت ممثلي الهيئة، بفرض حظر على كل محتوى باكستاني للنشر في القنوات التلفزيونية الهندية.

وعقب المداولات، قررت المحكمة الدستورية الباكستانية، وقف نشر محتويات ذات منشأ هندي في قنوات البلاد، و بعدم مناقشة المواضيع المتعلقة بهيئة تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية الباكستانية في محكمة لاهور العليا.

وقررت المحكمة حظر نشر المسلسلات التلفزيونية، والأفلام والبرامج الترفيهية من إنتاج هندي في قنوات البلاد، في حين لم تفرض حظرًا على نشر محتوى الصحف المطبوعة في القنوات الباكستانية.