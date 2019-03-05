تقرير: المناورات البحرية التركية الأخيرة تمثل رسالة لـ4 دول

اعتبر مركز بحوث أمريكي أن المناورات البحرية التي أطلقتها تركيا مؤخرًا، وتعتبر أكبر تدريبات بحرية في تاريخها، تمثل رسالة لأربع دول هي قبرص ومصر وإسرائيل واليونان، وذلك بعد اكتشافات الغاز التي تحققت بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال معهد سياسات الشرق الأوسط، في تقرير نشره الاثنين، إن ”ضخامة المناورات التي تشمل 3 بحار وأكثر من 100 سفينة حربية، تمثل استعراضًا للعضلات من أجل تحقيق هدفين رئيسين، الأول هو أن تركيا تريد أن تظهر بأن قوتها البحرية لا تزال قوية رغم حملات التطهير في أوساط الجيش التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان في العقد الماضي، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده عام 2016“.

ورأى المعهد أن ”الهدف الثاني هو أن المناورات أطلق عليها اسم مافي فاتان بالتركية، أي الوطن الأزرق، ما يعني أن تركيا تريد إظهار عزمها على حماية مصالحها في المناطق البحرية التي أعلنت أنها تتبع لها“.

وأشار إلى أنه ”من الواضح أن تركيا بإجرائها هذه المناورات الضخمة في 3 بحار محيطة بها، وهي بحر إيجة والبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، تريد أن تبعث برسالة إلى اليونان وقبرص ومصر وإسرائيل، وهي جميعها تشارك في عمليات استكشاف للغاز في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط“.

ولفت إلى أن ”التدريبات تأتي بعد إعلان شركة اكسون موبيل الأمريكية تحقيق ثالث أكبر اكتشاف غاز طبيعي بالعالم في المياه القبرصية خلال العامين الماضيين“.

وأنهى المعهد الأمريكي تقريره بالقول: ”أكدت تركيا مرارًا وبوضوح أن لها الحق بالمشاركة في هذه الموارد، وأنها سترفض أي خطة لتطويرها ما لم تشارك بها، ومن خلال القيام بتلك التدريبات فإن تركيا تسعى لإثبات أنها تملك القوة اللازمة لدعم كلماتها بأفعال وحماية مصالحها“.