طهران تعتقل أستاذًا جامعيًا بلجيكيًا من أصول إيرانية

أعلن رئيس جامعة طهران، محمود نيلي أحمدي آبادي، الاثنين، أن جامعة بلجيكية قطعت تعاونها مع جامعته بسبب اعتقال طهران أستاذًا جامعيًا بلجيكيًا من أصول إيرانية.

وقال أحمدي آبادي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”السلطات الأمنية الإيرانية اعتقلت أستاذًا جامعيًا من مزدوجي الجنسية (الإيرانية والبلجيكية)“، مضيفًا أن ”جامعة لوفان البلجيكية أبلغت جامعة طهران إلغاء تعاونها الثنائي بسبب ذلك“.

وأوضح أن ”جامعة طهران تعاونت مؤخرًا مع جامعة لوفان البلجيكية، لكن هذه الجامعة قطعت تعاونها ورفضت عقد دورات تعليمية مشتركة مع جامعة طهران“.

وأضاف: ”لدينا اتصالات محدودة مع بعض الجامعات البلجيكية في الوقت الحالي، لكن هذا التفاعل لم يتحقق بسبب القضايا السياسية بالمستوى المتوقع منا“.

ولم تتحدث حتى الآن السلطات الإيرانية عن اعتقال الأستاذ البلجيكي وهويته والتهم التي على أساسها تم القبض عليه.