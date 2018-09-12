بعدما فصلته جامعة طهران.. أكاديمي إيراني يبيع “الكيك” في الشارع

اضطر رجل دين إيراني وأستاذ أكاديمي في جامعة طهران، إلى بيع العلكة والكيك أمام مبنى الجامعة، بعد أن قررت جامعة طهران فصله من كادرها التعليمي.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن رئاسة جامعة طهران أقدمت على فصل الأستاذ وحيد هرو آبادي، بسبب ارتباطه بالرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد.

وكتب الشيخ هرو آبادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلًا إنه “بعد 15 عامًا من الدراسة والتدريس في الحوزة العلمية، و9 سنوات من النشاط الثقافي والعلمي في جامعة طهران، تم فصلي من الجامعة”.

وأفاد آبادي أن سبب فصله من جامعة طهران هو نتيجة لخطابه أمام محكمة الثورة قبل مدة، وعلاقته الوطيدة بالرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

وأنهى آبادي تغريدته بالقول:”أفتخر أن هذا هو أول يوم لي كأحد الباعة في الشارع”.

وتواصل السلطات الإيرانية التضييق على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد والشخصيات المقربة منه، بسبب اتهامهم بالتواطؤ مع جهات خارجية لإسقاط النظام واستهدافه من الداخل.