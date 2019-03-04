نائب إيراني يكشف سبب عدم إبلاغ روحاني بموعد زيارة الأسد إلى طهران

كشف النائب الإيراني المتشدد جواد كريمي قدوسي، الأحد، عن سبب عدم إبلاغ الرئيس حسن روحاني، بموعد زيارة نظيره السوري بشار الأسد إلى طهران، الاثنين الماضي.

وقال قدوسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه ”بسبب الجواسيس الذين يحيطون بالرئيس حسن روحاني، لم يتم إبلاغه بزيارة بشار الأسد إلى طهران“.

وأضاف ”لو كان يعلم حسن روحاني بزيارة الأسد قبل إجرائها، لكانت طائرة الرئيس السوري قد استهدفت من قبل أمريكا أو إسرائيل”، مبينًا أن الجواسيس من حملة الجنسية المزدوجة الإيرانية والأجنبية، يحيطون بالرئيس روحاني“.

وأردف أن ”الأجهزة الأمنية كان عليها أن لا تبلغ روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف بزيارة بشار الأسد، ولو لم تكن هذه الدقة في عمل الأجهزة الأمنية، لكانت الطائرة التي تحمل الرئيس بشار الأسد قد تعرضت لهجوم أمريكي إسرائيلي عند توجهها إلى طهران أو عودتها إلى دمشق“.

على صعيد ذي صلة، تقدم الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، بشكوى ضد النائب جواد كريمي قدوسي، الذي اتهم روحاني بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني“.

وأعلن نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي، عن أن ”الرئيس روحاني تقدم بشكوى ضد النائب جواد كريمي قدوسي، بسبب اتهام الرئيس بالتجسس وتلقي أوامر من عميل في جهاز الاستخبارات البريطاني“.