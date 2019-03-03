متحديًا مادورو.. غوايدو يقرر العودة إلى فنزويلا

أعلن المعارض الفنزويلي خوان توليدو، اليوم الأحد، أنه سيعود، الإثنين، إلى كراكاس، داعيًا أنصاره إلى التظاهر لمواكبة هذه العودة.

وكتب غوايدو الذي قام بجولة في كولومبيا، ثم البرازيل، وباراغواي، رغم قرار بمنع خروجه من البلاد، عبر تويتر:“أُعلن عودتي إلى البلاد، وأدعو الشعب الفنزويلي إلى التجمع في كل أنحاء البلاد غدًا في الساعة 11:00 صباحًا“.

وتشكل عودة غوايدو تحديًا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي عليه أن يقرر ما إذا كان سيوقفه مع مخاطر رد فعل دولي خاصة من قِبل واشنطن، أو السماح له بالعودة بلا مشاكل ما يشكل صفعة لسلطته.

وكان مادورو، قال مسبقًا إن غوايدو بصفته رئيسًا للبرلمان عليه واجب ”احترام القانون“، وإذا عاد إلى البلاد فسيكون عليه أن يخضع ”لمحاسبة القضاء“.