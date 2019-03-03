معلمو إيران ينفذون إضرابًا في 10 محافظات (صور)

شهد عدد من المدن والمحافظات الإيرانية، الأحد، إضرابًا عن التعليم في المدارس؛ بسبب عدم تحقيق مطالب المعلمين وزيادة رواتبهم، بالإضافة إلى الذكرى السنوية لاعتقال محمد حبيبي عضو نقابة المعلمين، الذي تم اعتقاله العام الماضي.

وكان حبيبي أحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية للمعلمين ضد الحكومة، وجرى اعتقاله مع مجموعة من الناشطين والمعلمين؛ بسبب تنظيم تظاهرة للمطالبة بحقوق المعلمين.

وكانت محكمة الاستئناف، أيدت حكم محكمة الثورة، القاضي بسجن حبيبي، 7 سنوات ونصف بسبب قيادته للاحتجاجات المطالبة بحقوق المعلمين، والتحريض على النظام وجرائم ضد الأمن القومي، والتواطؤ مع جهات خارجية، والتحريض ضد الدولة وتعطيل النظام.

وذكر موقع ”راديو فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، أن ”إضراب المعلمين جاء بعد دعوة مجلس التنسيق بين المنظمات الثقافية والتعليمية في إيران، مشيرة إلى أنه ”سيستمر ثلاثة أيام بدءًا من اليوم“.

وقال المجلس في بيان صدر عنه، إن ”الإضراب شمل مدارس في 10 محافظات هي كردستان وكرمنشاه والبرز وهمدان واصفهان ويزد وقزوين وخراسان الجنوبية والعاصمة طهران وأذربيجان الشرقية“، مضيفًا أن ”الإضراب كان بجلوس المعلمين داخل الصفوف والإدارات التعليمية، دون أداء دروسهم أو إلقاء محاضراتهم“، مؤكدًا على أن ”الإضراب سيستمر حتى الثلاثاء المقبل“.

ودعا المجلس، السلطات الأمنية والقضائية إلى ”الإفراج عن الناشطين والمعلمين، وإزالة جميع الحواجز القانونية أمام الأنشطة الرسمية والمجانية للجمعيات الثقافية، وتخصيص مساهمات كافية لميزانية التعليم، والقضاء على المشاكل المدرسية“.

ويطالب المعلمون بتحسين أوضاعهم المعيشية وإنقاذهم من خط الفقر، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، جرّاء العقوبات الأمريكية والفساد المستشري في مؤسسات البلاد.