وزير إيراني: مطاراتنا لا تراعي المعايير العالمية

أكد وزير النقل والمواصلات الإيراني، محمد إسلامي، الأحد، أنّ جميع المطارات الداخلية والدولية في بلاده، لا تراعي المعايير العالمية في تقديم الخدمات.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“ الحكومية عن سلامي، قوله: ”كل المطارات في البلاد لا تليق بالشعب الإيراني.. المطارات الضخمة لا تراعي المعايير العالمية في تقديم الخدمات“.

وأضاف سلامي: ”على الرغم من وجود قيود فرضت علينا (العقوبات)، يجب استخدام الحد الأقصى من الموارد لتحسين حالة المطارات“.

ويعاني قطاع الطيران في إيران، من مشاكل، من بينها نقص حاد في قطع غيار الطائرات، وعدم القدرة على شراء طائرات جديدة؛ بسبب العقوبات.