البيت الأبيض: قمة محتملة بين ترامب ونظيره الصيني نهاية مارس‎ الجاري 

أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، لاري كودلو، أنه من المحتمل أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قمة مع نظيره الصيني شي جين بينغ في ولاية فلوريدا قبل نهاية آذار/مارس الجاري.

وأضاف كودلو، في مقابلة مع قناة ”فوكس بينزس“ الأمريكية، أمس الجمعة، إنه من المحتمل أن يوقع الرئيسان اتفاقًا تجاريًا في منتجع ”مار آلاغو“ بفلوريدا، الذي يملكه الرئيس الأمريكي.

وتابع: ”لم يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، لكن الأمر محتمل إلى حد كبير“، مشيرًا إلى أن ذلك ترتب على التقدم الذي شهدته المحادثات التجارية التي تجري حاليًا بين الجانبين.

ونشر ترامب تغريدتين على حسابه بتويتر، السبت، أشاد فيهما بسير المحادثات التجارية.

وقال ترامب: ”المحادثات التجارية تمضي قدمًا بشكل جيد“.

وأضاف: ”طلبت من الصين رفع كل الرسوم فورًا على كل منتجاتنا الزراعية بناء على حقيقة أننا نمضي قدمًا في محادثات تجارية جيدة، وبالتالي لم أقم بإقرار الدفعة الثانية من زيادة الرسوم في أول مارس (آذار)“.

وسبق للرئيس الأمريكي أن لوح بزيادة رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 % بحلول مطلع آذار/مارس ، حال عدم تسوية الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم، ولم ينفذ ترامب ذلك.

وتطلب الولايات المتحدة من الصين، الحفاظ على قيمة ”اليوان“ مستقرة، لتحييد أي جهد من جانب بكين لخفض قيمة عملتها لمواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية، وفقًا لمصادر مطلعة على المحادثات الجارية.

وتقول الحكومة الصينية إنها لن تستخدم اليوان كأداة للتعامل مع النزاع التجاري.