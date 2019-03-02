الصين تحذر كندا من تسليم مديرة ”هواوي“ المالية إلى واشنطن

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن بكين تعارض بشدة تسليم كندا المديرة المالية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا، منغ وانزو تشون، إلى الولايات المتحدة.

وذكر بيان للخارجية الصينية أن بكين قدمت لكندا احتجاجًا رسميًا شديد اللهجة اعتراضًا على تسليم منغ.

الحكومة الكندية، قالت يوم الجمعة، إنها ستسمح بالمضي قدمًا في قضية تسليم المديرة المالية لشركة ”هواوي تكنولوجي“ الصينية، منغ وانزو تشون، التي أوقفتها أواخر العام الماضي.

وأضافت الحكومة في بيان: ”أصدر مسؤولو وزارة العدل الكندية تفويضًا للمضي قدمًا، وهو ما يبدأ رسميًا عملية تسليم في قضية السيدة منغ“.

وأواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى هواوي و“منغ“، بالتآمر لانتهاك عقوبات أمريكية ضد إيران.

وكانت وزارة العدل الكندية قد تلقت طلبًا رسميًا من الولايات المتحدة، بضرورة تسليم المديرة المالية لهواوي، وفقًا لشبكة ”سي بي سي“ الكندية.

من جانبها، نفت الخارجية الصينية ضلوع ”منغ“ في الاتهامات الموجهة إليها.