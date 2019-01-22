أمريكا تستعد لتقديم طلب رسمي إلى كندا لتسليمها المديرة المالية لـ”هواوي”

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، تقديم طلب رسمي إلى كندا لتسليم المديرة المالية لشركة “هواوي” منغ وان تشو.

وذكرت صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة “أخطرت الحكومة الكندية بأنها تعتزم المضي قدمًا في تقديم طلب رسمي لتسليم المديرة المالية لشركة هواوي، منغ وان تشو، بزعم انتهاكها للعقوبات الأمريكية ضد إيران”.

وأضافت الصحيفة أن “سفير كندا لدى الولايات المتحدة ديفيد ماكنوتون، لم يقل في مقابلة معها متى سيتم تقديم طلب التسليم الرسمي، لكن الموعد النهائي لتقديمه سيكون يوم 30 يناير/ كانون الثاني”.

وقالت “هواوي” إن ليس لديها تعليق بشأن إجراءات قانونية جارية.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين بوزارة العدل الأمريكية للتعليق.