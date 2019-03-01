وزير الخارجية التركي: واشنطن وأنقرة تبحثان صفقة لشراء صواريخ باتريوت‎

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إنّ تركيا والولايات المتحدة تتفاوضان بشأن عرض واشنطن بيع نظام باتريوت الدفاعي الصاروخي لأنقرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن جاويش أوغلو تلك التصريحات، بعد أن ذكرت وكالة بلومبيرغ أن تركيا رفضت عرضًا أمريكيًا لتزويدها بنظام باتريوت الصاروخي بنهاية العام.

وحذرت الولايات المتحدة شريكتها في حلف شمال الأطلسي تركيا من شراء نظام دفاع صاروخي روسي، وقالت إنه لا يمكن أن يتكامل مع الدفاعات الجوية للحلف.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ بلاده لا تزال ملتزمة بالصفقة مع روسيا.

وأكد مسؤولون أمريكيون أنّ مضي تركيا قدمًا في صفقة شراء أنظمة إس-400 الروسية سيدفع واشنطن لسحب عرض بيع صواريخ باتريوت التي تصنعها رايثيون لأنقرة، وقد يمنع أيضًا بيع مقاتلات لتركيا ويتسبب في فرض عقوبات عليها، حيث تقدر قيمة صفقة صواريخ باتريوت بنحو 3.5 مليار دولار.

وذكر جاويش أوغلو أنّ الولايات المتحدة قالت إنها يمكن أن تبيع صواريخ باتريوت، والوفدان يتفاوضان.