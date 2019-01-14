جاويش أوغلو يرد على تهديدات ترامب بتدمير اقتصاد تركيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أمريكا لا يمكنها تحقيق أي شيء بتهديد أنقرة اقتصاديًا.

جاء ذلك ردًا على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إن تركيا ستُدمر اقتصاديًا إذا وجهت ضربات لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.

وأوضح أوغلو، في تصريحات له الإثنين أنه “لا يمكن تحقيق أي شيء بتهديد أنقرة اقتصاديًا، ويجب ألا يتواصل الشركاء الإستراتيجيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أن “أحدث تغريدات ترامب بشأن سوريا مرتبطة بسياسات داخلية”.

وكان ترامب قد توعد تركيا بالدمار الاقتصادي، إذا هاجمت وحدات حماية الشعب الكردية السورية المتحالفة مع الولايات المتحدة.