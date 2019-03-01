باكستان تعيد الطيار الهندي الأسير إلى بلاده‎ (فيديو)

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، إنّ السلطات أفرجت عن طيار مقاتلة هندية جرى إسقاطها، وأعادته إلى الهند، اليوم الجمعة، وسط مواجهة محتدمة بين الجارتين النوويتين.
#باكستان تسلم الطيار الهندي المحتجز لديها إلى بلاده#إرم_نيوز #PakistanLeadsWithPeace #WelcomeHomeAbhinandan pic.twitter.com/isq9N65nec
— إرم نيوز (@EremNews) March 1, 2019
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الباكستاني الطيار وهو يعبر الحدود قرب بلدة واجاه، قبيل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).
LIVE: India’s @IAF_MCC hero Wing Commander Abhinandan Varthaman returns home. | #BharatBadalGayaHai https://t.co/1f2l6qn7IX
— TIMES NOW (@TimesNow) March 1, 2019