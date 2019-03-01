باكستان تعيد الطيار الهندي الأسير إلى بلاده‎ (فيديو)

قالت وزارة الخارجية الباكستانية، إنّ السلطات أفرجت عن طيار مقاتلة هندية جرى إسقاطها، وأعادته إلى الهند، اليوم الجمعة، وسط مواجهة محتدمة بين الجارتين النوويتين.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الباكستاني الطيار وهو يعبر الحدود قرب بلدة واجاه، قبيل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش).