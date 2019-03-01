باكستان تنقل الطيار الهندي المحتجز لديها لمعبر حدودي سعيًا لتسليمه

نقلت السلطات الباكستانية، الجمعة، الطيار الهندي المحتجز لديها إلى معبر ”وجاه“ الحدودي؛ في إطار بدء إجراءات تسليمه إلى نيودلهي.

وجاء الموقف الباكستاني تنفيذًا لمبادرة السلام التي أطلقها، رئيس الوزراء عمران خان، يوم الخميس؛ لتخفيف حدة التوتر مع الهند، حسب موقع قناة ”جيو نيوز“ المحلية.

ومن المقرر أن تتسلم السلطات الهندية، الطيار، ويدعى أبهي ناندان، في وقت لاحق من مساء اليوم.

والثلاثاء، شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه ”معسكر إرهابي“ في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام أباد من إقليم كشمير، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

وصباح الأربعاء الموالي، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني.

وتصاعد التوتر بين البلدين، في 14 شباط/فبراير الجاري؛ عقب هجوم مسلح استهدف دورية للشرطة في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم المتنازع عليه.‎