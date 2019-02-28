هل يطوي وعد باكستان بالإفراج عن الطيار الهندي الأسير صفحة التوتر؟

سارع مسؤولون بوزارة الدفاع الهندية، اليوم الخميس، إلى إعلان أن الحكومة ”سعيدة“ بقرار باكستان إعادة الطيار الذي سقط في الأسر، بعد إسقاط طائرته، معلنة تطلعها لعودته؛ ما يشي بأن صفحة التوتر قد تطوى قريبًا، بعد أيام من الأزمة بين البلدين.

لكن نبرة كبار قادة الجيش الهندي في تصريحاتهم، اليوم الخميس، كانت أعلى من المسؤولين الحكوميّين، حيث قال العسكريون، إن القوات الهندية ستبقى في حالة تأهب ”قصوى“، رغم وعد باكستان بالإفراج عن الطيار الهندي.

وجدد كبار الجنرالات من القوات الجوية والجيش والبحرية الهندية، تأكيدهم بأن الهند أسقطت مقاتلة باكستانية من طراز ال-16، في المعركة الجوية، بعد هجوم الأربعاء، على منشآت عسكرية في الجزء الهندي من إقليم كشمير.

وصرح الجنرال في الجيش الهندي سوريندرا سنغ ماهال، في مؤتمر صحافي: ”نحن مستعدون تمامًا وعلى أقصى درجات الجهوزية، للرد على أي استفزاز من باكستان“.

وتأتي هذه التصريحات الهندية الحادّة، في وقت حثت فيه عدة دول كلًا من نيودلهي وإسلام آباد، على طيّ صفحة الخلاف، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه بين البلدين الجارين.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمام البرلمان، أن قائد السرب أبهيناندان الذي أسره الجيش الباكستاني، أمس الأربعاء، سيعود إلى الهند، يوم الجمعة القادم.

وردًا على سؤال عن الأضرار الناجمة عن قصف الطائرات الهندية لموقع يشتبه بأنه معسكر للمتشددين في باكستان، قال المسؤولون، إن من السابق لأوانه تقديم تفاصيل عن الضحايا، لكنهم قالوا إن لديهم أدلة ”قوية“ على حدوث أضرار في المعسكر؛ بسبب الضربات الجوية.