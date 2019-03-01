عقوبات أمريكية على مسؤولين فنزويليين منعوا وصول المساعدات

المصدر: ا ف ب

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات مالية على مسؤولين عسكريين فنزويليين قريبين من الرئيس نيكولاس مادورو، لمنع وصول المساعدة الإنسانية، وفق ما أفادت وزارة الخزانة.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين: إن منع مادورو ”شاحنات وسفنًا محملة مساعدة إنسانية هو آخر مثال على استغلال نظامه غير الشرعي إيصال المواد الغذائية الضرورية للتحكم في الفنزويليين الضعفاء“.

ولفت إلى فرض عقوبات ”على عناصر في قوات الأمن التابعة لمادورو، ردًا على العنف القمعي والوفيات المأساوية وإحراق مواد غذائية وأدوية موجهة إلى فنزويليين مرضى وجياع“.