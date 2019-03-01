وزير الخارجية الباكستاني يعتذر عن حضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي لوجود الهند

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه مسعود قرشي، اليوم الجمعة، إنه لن يحضر اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، مطلع الأسبوع القادم، بسبب دعوة نظيرته الهندية للحضور.

وقال قرشي أمام البرلمان: ”لن أتوجه لمجلس وزراء الخارجية“، مضيفًا أن مسؤولين أقل درجة سيحضرون المؤتمر لتمثيل المصالح الباكستانية.

الترحيب بوزيرة خارجية #الهند ضيف شرف في الدورة ٤٦ لمجلس وزراء الخارجية في ابوظبي #مجلس_وزراء_الخارجية٤٦ pic.twitter.com/dl23EOtb1U — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2019

وانطلقت صباح اليوم الجمعة أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي قدمت الدعوة إلى وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج كضيف شرف على الدورة الحالية.