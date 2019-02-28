قطر: نشارك بوفد وزاري في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بأبوظبي

قالت وزارة الخارجية القطرية إن وفدًا يترأسه مسؤول بالوزارة سيشارك في أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمقرر عقدها في العاصمة الإماراتية أبوظبي غدًا الجمعة.

وذكرت الخارجية القطرية أن الوفد الوزاري الذي يمثل الدوحة في اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تدوم يومين، سيترأسه يوسف سلطان لرم، مدير إدارة المنظمات الدولية بالوزارة، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وتنظم الدورة الحالية لاجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار ”50 عامًا من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية“.

ووفقًا لما أعلنت الأمانة العامة للمنظمة، فإن الدورة المنعقدة بأبوظبي ستناقش القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، إضافة إلى شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، فضلًا عن استعراض برنامج العمل العشري للمنظمة 2025.