مسؤولة إيرانية: التدخلات في السياسة الخارجية ”مرض يجب القضاء عليه“

وصفت نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، لعيا جنيدي، التدخلات في السياسية الخارجية لبلدها، بأنها ”مرض يتطلب تظافر الجهود للقضاء عليه“.

جاء ذلك تعليقًا على استقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الإثنين الماضي.

وقالت ”لعيا جنيدي“ خلال كلمة لها على هامش مؤتمر لإحياء الذكرى السنوية لاستقلال نقابة المحامين بجامعة قزوين، مساء الخميس: ”هناك العديد من التدخلات في السياسة الخارجية الإيرانية، وهي مستمرة من جميع الأطراف“.

واعتبرت أن ”تلك التدخلات تسببت بالمشاكل وخلقت تناقضات، وذلك على الرغم من أننا كتبنا مسودة تذكير بانتهاك دستورية لبعض المسؤولين“، بحسب وكالة الأنباء العمالية ”إيلنا“.

وأضافت أن ”استمرار التدخلات في عمل وزارة الخارجية يكلف إيران الكثير، وهو مرض يتطلب تظافر الجهود للقضاء عليه“.

ورفض الرئيس حسن روحاني، الأربعاء، استقالة ظريف، معتبرًا أنها ”استقالة تضرب بالمصالح الإيرانية“.

وجاءت استقالة ظريف التي تراجع عنها بسبب التدخل في عمل شؤون وزارة الخارجية، إضافة إلى عدم إبلاغه بزيارة الرئيس السوري السرية بشار الأسد إلى طهران واجتماعه بالمرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.