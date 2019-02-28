وزير الزراعة البريطاني يقدم استقالته على خلفية ”بريكست“

أعلن وزير الزراعة والأغذية البريطاني، جورج يوستيس، استقالته على خلفية سياسة حكومة بلاده بخصوص ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي ”بريكست“.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن يوستيس أشار في رسالة استقالته إلى أن الاستقالة جاءت على خلفية تعهد رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتقديم مقترح إلى البرلمان بخصوص تأجيل تاريخ ”بريكست”.

وأضاف أنه في حال قدمت بريطانيا طلبًا بتأجيل موعد الخروج فإن الاتحاد الأوروبي سيطالب بتنازلات جديدة من بلاده، وأن هذا ”سيقلل من شأن بريطانيا“.

ومع استقالة يوستيس، بلغ عدد الوزراء البريطانيين المستقيلين بسبب الملف ذاته، منذُ شهر تموز/يوليو الماضي، 14 وزيرًا.

وفي وقت سابق، أيد البرلمان البريطاني نسخة معدّلة للخروج من الاتحاد الأوروبي، قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تحمل إمكانية تأجيل الخروج.

وتتألف الخطة التي وافق عليها البرلمان من ثلاث خطوات، كانت قد كشفت عنها ماي في وقت سابق، ومن شأنها أن تمنحها مزيدًا من الوقت لإعادة التفاوض على اتفاق توصلت إليه مع بروكسل في عام 2018.