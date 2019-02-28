ظريف: ميزانية إيران العسكرية 16 مليار دولار

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، أن ميزانية بلاده العسكرية مع احتساب رواتب القوات المسلحة تبلغ 16 مليار دولار، مضيفًا أن ”بلاده هي من تنتج أمنها ولا تستهلك أموالها في شراء الأسلحة“.

وقال ظريف في كلمة له بالمؤتمر الرابع حول مراجعة استراتيجيات تحقيق الهيئة العلمية والبحثية المقام في الجامعة الطبية بالعاصمة طهران: ”الغرب ليس كل العالم، والعالم اليوم ليس في المحور الغربي، ونحن الآن ندخل إلى مرحلة ما بعد الغرب“.

وأضاف: ”ما يميز إيران عن غيرها هو استقلالها .. الاستقلال يعني الأمن والتطور والنمو“، زاعمًا أن الغرب يخشى إيران؛ لاعتمادها على ذاتها في صنع أمنها وتقدمها.

وأكد ظريف: ”نحن لا نستهلك أموالنا في شراء الأسلحة، فقد تم بيع 100 مليار دولار من الأسلحة لمنطقتنا، أما إيران فتبلغ ميزانيتها العسكرية 16 مليار دولار، وتشمل النفقات العسكرية الإجمالية رواتب الموظفين ومعاشات القوات المسلحة“.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني الذي تراجع عن استقالته، أمس؛ بسبب خلافات داخلية، أن الولايات المتحدة غيرت اسم مؤتمر وارسو الذي انعقد مطلع الشهر الجاري، وهزمت، وسعت 4 مرات بمجلس الأمن لاتهام إيران لكنها لم تستطع.