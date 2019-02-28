بسبب التوتر المتصاعد بينهما.. باكستان توقف رحلات قطار سريع إلى الهند

أعلنت باكستان وقف رحلات قطار ”سامغهوتا إكسبرس“ بين مدينتي لاهور الباكستانية ودلهي الهندية.

وقال بيان أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية، إن ”الرحلات أوقفت اعتبارًا من اليوم الخميس، بسبب التوتر المتصاعد بين البلدين“.

وأضاف البيان، أن ”الرحلات ستستأنف بعد انخفاض التوتر بين البلدين، والتغلب على المشاكل الأمنية بينهما“.

وتدير السكك الحديدية الباكستانية والهندية بشكل مشترك خط قطار ”سامجهوتا إكسبريس“، الذي يجري رحلتين أسبوعيًّا بين دلهي ولاهور.

استمرار إغلاق المجال الجوي

وفي هذه الأثناء، تراجعت هيئة الطيران المدني الباكستانية، الخميس، عن قرارها استئناف الملاحة الجوية جزئيًّا في البلاد.

واعتذرت الهيئة في تغريدة على موقع ”تويتر“ عن قرارها الذي نشرته الأربعاء، وأكدت استمرار غلق المجال الجوي للبلاد وتعليق حركة الطيران.

وأضافت أن ”المجال الجوي للبلاد سيبقى مغلقًا لليوم الثاني على التوالي، في ظل تصاعد التوترات مع الهند.“

وأكدت الهيئة ”تعليق رحلات الطيران كافة في عموم البلاد حتى منتصف ليلة الجمعة بتوقيت غرينتش“، دون توضيح تفاصيل عن التعليق خلال الأيام المقبلة.

وكانت الهيئة أعلنت الأربعاء استئناف الملاحة الجوية في مطار واحد من مطارات البلاد، بعد ساعات من قرار حكومي بغلق المجال الجوي للبلاد، وتعليق حركة الطيران، على خلفية تصاعد التوتر مع الهند.

ودعت الهيئة المسافرين إلى البقاء على تواصل معها، لمعرفة تطورات الأوضاع.

والثلاثاء، شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه ”معسكر إرهابي“ في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام آباد من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الباكستاني أسر طيار بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا مجاله الجوي.

وتصاعدت التوترات بين نيودلهي وإسلام آباد، منذ هجوم مجموعة مسلحة على دورية في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، التي نفت علاقتها بالهجوم.

وأسفر الهجوم، في الـ 14 من فبراير/ شباط الجاري، عن مقتل 44 جنديًّا هنديًّا، وإصابة 20 آخرين.

وخاضت باكستان والهند ثلاث حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا في 1947 و1965 و1971.