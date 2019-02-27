باكستان تدعو أمريكا إلى لعب دور أكبر في الأزمة مع الهند

دعا سفير باكستان لدى واشنطن، الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إلى القيام بدور أكبر في تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان.

وقال السفير أسد خان: ”نود بالتأكيد أن نرى مشاركة أكثر نشاطًا من جانب الولايات المتحدة“.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الأربعاء، أن القائم بأعمال الوزير باتريك شاناهان، ”يركز على تهدئة التوتر بين الهند وباكستان“، وأنه ”حثهما على تجنب مزيد من التحركات العسكرية.

ولم يوضح البنتاغون ما إذا كان قد تحدث إلى نظيريه في البلدين.

وقالت الوزارة في بيان، إن ”شاناهان تحدث مع مسؤولين كبار بالجيش الأمريكي بشأن الوضع“.

وتصاعدت التوترات بين الجانبين منذ هجوم مجموعة مسلحة على دورية في ”جامو وكشمير“، أسفر عن مقتل 44 جنديًا هنديًا، وإصابة 20 آخرين، يوم 14 شباط / فبراير الجاري.

والثلاثاء الماضي، شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه ”معسكر إرهابي“ في ”آزاد كشمير“ للمرة الأولى منذ حرب العام 1971.

واحتدم التوتر الأربعاء، مع إعلان الجيش الباكستاني أسر 3 طيارين بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي.

وخاضت باكستان والهند 3 حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا في العام 1947.