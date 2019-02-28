بدء محادثات اليوم الثاني من لقاء ترامب وكيم في هانوي

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، يوم الخميس، المحادثات في اليوم الثاني من قمتهما الثانية بعدما عبر الجانبان عن أملهما في إحراز تقدم بشأن مطلب أمريكي بنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بالكامل.

وقال ترامب: ”علاقتنا قوية للغاية، وأكن احترامًا كبيرًا لكيم ولكوريا الشمالية“.

وأضاف أنه ”يقدر عدم إجراء بيونغ يانغ اختبارات على أسلحة، وأنا لست في عجلة لإبرام اتفاق.. نريد التوصل للاتفاق الصحيح“.

وتابع: ”لست مستعجلًا.. السرعة ليست مهمة إلى هذه الدرجة بالنسبة إليّ.. أريد التوصل إلى اتفاق جيد“.

وأشار إلى أنه يتطلع لمساعدة اقتصاد كوريا الشمالية.

في المقابل، قال كيم: ”هناك أشخاص يرحبون بالاجتماع وآخرون متشككون، لكن سأبذل قصارى جهدي للخروج بنتيجة جيدة“.

وأضاف وقد جلس إلى جانبه ترامب: ”سرنا جنبًا إلى جنب في هانوي ونواصل حوارنا الجيد.. سأبذل قصارى جهدي اليوم للتوصل إلى نتائج جيدة تكون في نهاية المطاف إيجابية“.

والتقى ترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية أمس الأربعاء في جولة أولى من المحادثات وتقابلا على العشاء وبدا عليهما التفاؤل.

وعبر ترامب عن رضاه من وتيرة المفاوضات على الرغم من بعض الانتقادات من أنها لا تسير بالسرعة المطلوبة.