إيران تحدد موعد انتخاباتها البرلمانية

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية اليوم الأربعاء، أن الدورة الـ11 للانتخابات البرلمانية، ستجرى في 21 فبراير/ شباط 2020، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم الوزارة سلمان ساماني.

وقال ساماني خلال مؤتمر صحفي: إن ”الانتخابات البرلمانية في الدورة الـ11 لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، ستجرى في 21 فبراير/ شباط 2020، كما أن الانتخابات الأولية الخاصة بمجلس خبراء القيادة ستجرى في اليوم نفسه، والدورة الثانية ستكون بعد شهرين من الانتخابات الأولية، أي في 21 نيسان/ أبريل من العام نفسه“.

وأضاف أن الوقت المحدد لإجراء الانتخابات تمت الموافقة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور، برئاسة رجل الدين المتشدد أحمد جنتي، البالغ من العمر 92 عامًا.

ويبلغ عدد أعضاء البرلمان الإيراني 290 نائبًا ممثلين عن جميع المدن والمحافظات، وينقسم النواب بين معسكري التيار الأصولي المتشدد والتيار الإصلاحي وحلفائه من المعتدلين.

وتمكن التيار الإصلاحي مع حلفائه المعتدلين أنصار الرئيس حسن روحاني، من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية السابقة، التي جرت في 26 فبراير/ شباط 2016، إذ حصلوا على 137 مقعدًا، مقابل 120 مقعدًا للتيار الأصولي المتشدد.

وقسمت المقاعد المتبقية الـ33 على الأقليات الدينية، بالإضافة إلى استحواذ تيار الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد على 10 مقاعد، والذي دخل الانتخابات بقائمة مستقلة بعيدًا عن قوائم المتشددين.