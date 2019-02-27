ظريف يشارك روحاني في استقبال رسمي ويشكر المسؤولين والشعب

سلط التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، الضوء على مشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف برفقة الرئيس حسن روحاني، وهما يستقبلان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي وصل إلى العاصمة طهران صباح اليوم.

وبث التلفزيون لقطات مصورة من تواجد ظريف الذي أعلن الاثنين الماضي استقالته، فيما رفضها الرئيس حسن روحاني اليوم في بيان رسمي.

وقال روحاني في رسالة رفض استقالة ظريف ”إن قبول استقالتكم خلاف لمصالح الوطن، ولا أوافق عليها“، مضيفاً أنه ”يتعين على جميع الأجهزة الحكومية والنظام التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية“.

ودعا الرئيس روحاني ظريف إلى مواصلة عمله بقوة ودراية وشجاعة في وزارة الخارجية، مؤكدًا أنه ”على اطلاع بالضغوط التي تمارس ضد الجهاز الدبلوماسي في البلد، لكننا سنبقى أوفياء لعهدنا وسنجتاز هذه المرحلة الصعبة“.

وشكر جواد ظريف، الأربعاء، المسؤولين والشعب لدعمه بعد تقديم استقالته، قائلًا إنه ملتزم دائمًا بخدمة البلاد.

وقال ظريف، في منشور على موقع ”انستغرام”: ”إنني ممتن للغاية للكرم اللطيف والدعم السخي من الشعب الإيراني الشجاع، والنخبة المخلصة والسلطات المسؤولة خلال فترة الخدمة، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية“.

وأضاف ظريف ”إنها حياة طويلة لخدمة الحدود والشعب العظيم، وكخادم صغير، لا توجد مخاوف سوى الترويج للسياسة الخارجية ومصداقية وزارة الشؤون الخارجية كمسؤولين عن النهوض بالسياسة الخارجية وصدارة الدفاع عن المصالح الوطنية وحقوق شعب إيران النبيل، في الساحة الدولية“.

وتابع ”آمل أن تتمكن رئاسة الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، والقيادة والإشراف من قبل المرشد علي خامنئي، من ممارسة جميع مسؤولياتها في إطار الدستور وقوانين البلد والسياسات العامة للسلطة“.