باكستان أعلنت إسقاط اثنتين.. الهند تعلن ”فقدان“ مقاتلة وقائدها في كشمير

أعلنت الهند، يوم الأربعاء، فقدان مقاتلة تابعة لسلاحها الجوي، وطيارها، وذلك في أعقاب التوتر العسكري مع جارتها باكستان، التي تقول إنها أسقطت مقاتلتين هنديتين اخترقتا مجالها الجوي.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن رافيش كومار، المتحدث باسم الخارجية الهندية، قوله إن مقاتلة من طراز ميغ 21 وطيارها ”فقدا“ في اشتباك مع مقاتلة باكستانية، في الشطر الذي تسيطر عليه نيودلهي من إقليم كشمير (جامو وكشمير).

وتحدث كومار أيضًا عن ”إسقاط مقاتلة باكستانية“، مشيرًا إلى أن ”القوات الهندية البرية رصدت“ المقاتلة وهي تسقط على الجانب الباكستاني من كشمير (آزاد كشمير).

وقال كومار إن الهند لا تزال ”تتحقق“ في ما إذا كان الطيار ”في قبضة السلطات الباكستانية“.

وتصاعدت التوترات بين الجانبين منذ هجوم مجموعة مسلحة على دورية في ”جامو وكشمير“، أسفر عن مقتل 44 جنديًا هنديًا، وإصابة 20 آخرين، يوم 14 شباط / فبراير الجاري.

ويوم أمس الثلاثاء، شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه ”معسكر إرهابي“ في ”آزاد كشمير“ للمرة الأولى منذ حرب العام 1971.

واحتدم التوتر صباح يوم الأربعاء، مع إعلان الجيش الباكستاني أسر ثلاثة طيارين بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي.

وخاضت باكستان والهند ثلاث حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا في العام 1947.