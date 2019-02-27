التوتر يحتدم بين باكستان والهند.. وعمران خان يدعو للحوار

تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان، فيما دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الأربعاء، إلى إجراء محادثات مع الهند، قائلًا إنه ”يأمل أن يسود المنطق السليم لتهدئة النزاع مع الجارة المسلحة نوويًا“، بعد تبادل الجانبين شن غارات جوية.

وقال خان، خلال كلمة تلفزيونية قصيرة ”يخبرنا التاريخ أن الحروب مليئة بالحسابات الخاطئة، سؤالي هو: هل من الممكن أن نتحمل كلفة الحسابات الخاطئة بالنظر إلى ما نملكه من أسلحة؟ يجب أن نجلس ونتحدث“.

في المقابل، أكدت وزيرة الخارجية الهندية شوشما سواراج، خلال زيارة إلى الصين الأربعاء، أن ”بلادها لا تريد مزيدًا من التصعيد“ مع باكستان بعد الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات هندية في الأراضي الباكستانية“.

وقالت الشرطة الباكستانية إن ستة مدنيين قتلوا نتيجة قذيفة هاون أطلقتها القوات الهندية من الشطر الذي تسيطر عليه في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأضاف محمد ألطاف، المسؤول في الشرطة المحلية الباكستانية، أن ستة مدنيين، بينهم أطفال، قتلوا في ساعات الصباح الباكر الأربعاء، جراء إلقاء القوات الهندية قذيفة هاون على الشطر الذي تسيطر عليه إسلام أباد من الإقليم، والمسمى ”آزاد كشمير“.

ولفت ألطاف إلى أن القذيفة تسببت أيضًا بإصابة كثير من المدنيين بجروح مختلفة.

ويأتي ذلك في سياق توتر عسكري بين البلدين، عقب إعلان الجيش الباكستاني صباح يوم الأربعاء، أسر ثلاثة طيارين بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي.

وتصاعدت التوترات منذ هجوم مجموعة مسلحة على دورية في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير (جامو وكشمير)، والذي أسفر عن مقتل 44 جنديًا هنديًا، وإصابة 20 آخرين، يوم 14 شباط / فبراير الجاري.

ويوم أمس الثلاثاء، شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه ”معسكر إرهابي“ في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير.