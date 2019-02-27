الجيش الباكستاني يأسر ثلاثة طيارين بعد إسقاط مقاتلتين هنديتين  

أعلن الجيش الباكستاني أسر ثلاثة طيارين بعد إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، إحداهما سقطت في الشطر الخاضع لإسلام أباد من إقليم كشمير المتنازع عليه، فيما سقطت الأخرى في الطرف الهندي.

وكان الجيش قال صباح اليوم الأربعاء، في بيان، إنه أسقط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، إثر اختراقهما المجال الجوي للبلاد، وقام بأسر طيار.

وبث الإعلام المحلي مقطع فيديو لطيار هندي أسير.

ليعلن المتحدث باسم الجيش آصف غفور، لاحقًا في مؤتمر صحفي، أنه ”تم أسر طيارين اثنين آخرين“، ليصل عدد الأسرى من الطيارين الهنود إلى 3.

ونقلت صحيفة ”داون“ المحلية عن غفور قوله: ”عملنا اليوم كان دفاعًا عن النفس، ونحن لا نريد زعم أي انتصار“.

وتابع: ”الطريقة التي حددنا فيها الهدف وتأكدنا أنه لن يكون هناك أضرار جانبية تتضمن رسالة مفادها أنه على الرغم من قدراتنا لكننا نتطلع إلى السلام“.

وتطلق إسلام أباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم ”آزاد كشمير“، فيما تطلق نيودلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم ”جامو وكشمير“.

وخاضت باكستان والهند ثلاث حروب منذ الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947.