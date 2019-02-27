ترامب يجتمع مع رئيس فيتنام قبل قمة زعيم كوريا الشمالية

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس فيتنام نجوين بو ترونغ في هانوي اليوم الأربعاء، قبل اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ثاني قمة بينهما.

واجتمع ترامب وترونغ، الذي يتولى -أيضًا- منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، في قصر الرئاسة الكبير الذي يعود للحقبة الاستعمارية.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب في وقت لاحق، مع رئيس الوزراء نجوين شوان فوك على مأدبة غداء.

كما أنه من المقرر أن يجتمع ترامب مساء اليوم الأربعاء، مع كيم، في فندق ميتروبول بعد ثمانية أشهر من قمتهما الأولى في سنغافورة، لمناقشة جهود تفكيك كوريا الشمالية لبرنامجها النووي.

وقال ترامب اليوم، إن كوريا الشمالية ستشهد ازدهارًا مثل الذي تشهده فيتنام، إذا ما تخلت عن برنامجها النووي.

وكتب في تغريدة ”فيتنام تزدهر مثل أماكن قليلة على وجه البسيطة. وستكون كوريا الشمالية مثلها وسريعًا جدًا إذا ما تخلت عن برنامجها النووي… الإمكانيات مذهلة، وتمثل فرصة عظيمة، لا يكاد يوجد مثلها في التاريخ، لصديقي كيم جونغ أون“.