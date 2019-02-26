شاهد.. بعد 70 ساعة بالقطار زعيم كوريا الشمالية يدخن باستراحة جنوب الصين (فيديو)

قضى زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون 70 ساعة في السفر من بلاده إلى فيتنام بالقطار.

وخلال رحلته الطويلة، توقف الزعيم الكوري الشمالي في محطة ناننينغ بجنوب الصين من أجل الاستراحة، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وشوهد كيم يسير على طول المنصة في حوالي الساعة 3.30 صباحًا خلال توقف لمدة نصف ساعة عندما كان يدخن سيجارة إلى جانب بعض مساعديه الأكثر ثقة.

وظهرت زوجته ري سول-جو وهي تتحدث إلى امرأة أخرى على رصيف المحطة، بينما أجرى كيم مناقشات مع كبير دبلوماسييه ري يونغ هو.

وشوهدت شقيقته كيم جونغ وهي تحمل طفاية سجائر كريستالية كبيرة؛ لكي يضع الزعيم الكوري سجائره.

وبعد توقف قصير، عاد كيم والوفد المرافق له على متن القطار المدرع، وتم نقلهم إلى دونغ دانغ في شمال فيتنام، ومن هناك، استبدل كيم القطار بسيارة ليموزين كانت تقله إلى هانوي، حيث وصل صباح يوم الثلاثاء.

ويعتقد أنه سيقيم في فندق ميليا هانوي الواقع في وسط المدينة قبل قمته مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي في طريقه إلى البلاد.

في حين سافر كيم إلى قمته السابقة في سنغافورة بالطائرة، ويفضل رئيس كوريا الشمالية السفر بالقطار حيثما أمكن؛ لأنه يخشى أن يتم اغتياله.