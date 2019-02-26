ماكرون: تجب محاكمة معتقلي داعش بالدول التي يواجهون فيها اتهامات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن محاكمة مقاتلي تنظيم داعش الفرنسيين الذين تم أسرهم في العراق وسوريا، يجب أن تتم في الدول التي يواجهون فيها اتهامات، وإن فرنسا ستطلب تحويل عقوبات الإعدام المحتملة إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.

وقال مصدران عسكريان عراقيان لرويترز يوم الأحد الماضي، إن قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة، سلمت أسرى فرنسيين من تنظيم داعش الأسبوع الماضي.

ورغم أن ماكرون لم يعلق على عملية التسليم تلك بالتحديد اليوم الثلاثاء، فقد قال إن من حق الفرنسيين المحتجزين في المنطقة، الحصول على مساعدة قنصلية.

وأضاف: ”في هذه الحالات، نضمن حماية حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وأنه إذا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، يتم تحويلها إلى السجن مدى الحياة، ولكن لا توجد خطة للعودة“ في إشارة إلى احتمال عودة الأسرى المحتجزين في العراق أو سوريا إلى فرنسا.