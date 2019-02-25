ماكرون يرحب بتراجع واشنطن عن سحب كل قواتها من سوريا

رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، بقرار الولايات المتحدة الإبقاء على بعض قواتها في سوريا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أن ترامب تراجع عن قراره سحب كل القوات، وذلك في أعقاب انتقادات شديدة من أعضاء التحالف ومنهم فرنسا.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح: ”بالنسبة لقرار الولايات المتحدة، لا يسعني سوى الترحيب بهذا الاختيار، القرار الأمريكي أمر جيد وسنستمر في العمل بالمنطقة ضمن التحالف“.

وكان ترامب أمر، في ديسمبر/ كانون الأول، بسحب كل القوات الأمريكية من سوريا التي يبلغ قوامها 2000 فرد، بعدما قال ”إنهم هزموا تنظيم داعش“.

وتسبب القرار في استقالة وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس، وانتقادات من أعضاء بالكونغرس.

وقال دبلوماسيون فرنسيون في ذلك الحين: إن ”ماكرون سعى شخصيًا لإقناع ترامب بالعدول عن قراره، وحذره بشأن مخاطر الانسحاب المبكر للغاية“.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي: إن ”الولايات المتحدة ستترك نحو 400 عسكري أمريكي، على أن يتم تقسيمهم بين منطقتين مختلفتين في سوريا“.