مصدر بالخارجية الإيرانية يرجح عودة ظريف للحكومة ويكشف أسباب استقالته

رجح مصدر مطلع في وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، عودة وزير الخارجية المستقيل محمد جواد ظريف إلى منصبه، مشيرًا إلى أن استقالة ظريف، كانت بسبب وجود خلافات مع ديوان الرئاسة الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ عن المصدر الذي لم يكشف عن هويته قوله: إن ”هناك إمكانية لعودة ظريف إلى وزارة الخارجية والتراجع عن استقالته“، مضيفًا أن استقالة ظريف سببها حالة الفوضى الداخلية في مكتب وديوان الرئاسة الإيرانية، وعدم إبلاغ ظريف قبل استقالته بزيارة مرتقبة للرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران، وعدم مشاركته بالاجتماعات الرسمية بين الأسد وكبار المسؤولين الإيرانيين“.

وأوضح المصدر أن ”هذا الأمر تسبب بحساسية كبيرة لوزير الخارجية المستقيل محمد جواد ظريف“، مشيرًا إلى أن بعض المواقف الخاطئة تدفع المسؤولين لاتخاذ قرارات عاجلة وغير مدروسة.

وتابع ”بحسب معرفتي بشخصية الوزير محمد جواد ظريف، فمن المرجح أن يعود إلى الحكومة“، منوهًا إلى أنه ”على مدى الأشهر الماضية حدثت خلافات حول بعض القضايا والقرارات بين ظريف والرئيس روحاني، ووصلت هذه الخلافات بين الطرفين إلى اجتماعات وجلسات مجلس الوزراء في الفترة الأخيرة“.