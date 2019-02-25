الرئيس الإيراني يدعو القوات المسلحة لوقف الأنشطة الاقتصادية‎

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، القوات المسلحة والمؤسسات التابعة لها، إلى وقف الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال أمام الشعب للقيام بتلك الأنشطة، في إشارة إلى الحرس الثوري وقوات التعبئة (البسيج) اللذين يتحكمان بثلث اقتصاد البلاد.

وقال روحاني في كلمة له أمام مديري وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية ”يجب على القوات المسلحة وقف أنشطتها الاقتصادية وإفساح المجال أمام المواطنين للقيام بهذا الدور“، مضيفًا أن ”حل مشكلة التوظيف وإيجاد فرصة لمليون شخص في السنة يتطلب حلاً لمشكلة الاستثمار“.

وأضاف أن البطالة هي السبب الرئيسي للمشاكل الاجتماعية وأن خلق فرص العمل مهمة وطنية، مشددًا في الوقت ذاته على أن ”إنتاج العلامة التجارية والمنتجات ذات الجودة سوف يوجد ثقة الناس بالسلع المحلية“.

وأشار الرئيس الإيراني إلى إن ”الجودة والأسعار المعقولة تجعل السلع الإيرانية قادرة على المنافسة مع البضائع الأجنبية“.

ويعاني الشعب الإيراني من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة في ظل العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع اتساع رقعة الفساد المالي والإداري في مؤسسات النظام، بالإضافة إلى إغلاق العديد من المصانع والشركات التي زادت من معدل البطالة في إيران.