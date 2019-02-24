قطر تعلن مشاركة الزعيم السياسي لطالبان في المحادثات المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية يوم الأحد، أن أحدث جولة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، ستبدأ في الدوحة هذا الأسبوع بمشاركة المسؤول السياسي بالحركة الملا عبد الغني باردار، وذلك رغم تقارير سابقة أشارت إلى احتمال غيابه.

وذكر بيان للوزارة أن الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد سيرأس وفد الولايات المتحدة في المحادثات.

وكان زعماء حركة طالبان الأفغانية قد قالوا الخميس الماضي، إن زعيمهم السياسي الجديد لن يشارك في محادثات السلام مع المبعوثين الأمريكيين، المقرر انعقادها في قطر.

وأضافوا أن بارادار لن يتوجه إلى قطر، متعللين بأسباب مختلفة، منها مشكلات في الحصول على وثائق سفر، وكذلك الخلافات بين القيادة على دوره المحدد في المحادثات.

وأطلقت باكستان سراح باردار من السجن في أكتوبر/ تشرين الأول، وينظر لتعيينه على نطاق واسع باعتباره مسعى جديدًا من جانب طالبان للخروج من النشاط السياسي والدبلوماسي السري إلى العلن.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن من المتوقع أن تركز المحادثات على وقف إطلاق النار، لإنهاء أطول الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة، وسحب القوات الأجنبية من أفغانستان، مشيرة إلى أنها قد تنطلق غدًا الإثنين.

وقال مسؤولون أمريكيون إن المحادثات التي استضافتها الدوحة الشهر الماضي شهدت أكبر تقدم حتى اليوم، لكنهم أشاروا إلى استمرار وجود نقاط شائكة بشأن توقيت وقف إطلاق النار.