الزعيم السياسي الجديد لـ“طالبان“ يغيب عن المحادثات المقبلة مع أمريكا

قال زعماء حركة طالبان الأفغانية يوم الخميس إن زعيمهم السياسي الجديد لن يشارك في محادثات السلام مع المبعوثين الأمريكيين المقرر انعقادها في قطر الأسبوع المقبل.

وكان المسؤولون الأمريكيون يحرصون على التفاوض مع الملا عبدالغني بارادار، على أمل أن يضيف المشارك في تأسيس الحركة والقائد العسكري المخضرم، قوة دافعة، ويكون لديه النفوذ والتأثير لبحث القضايا الصعبة المحيطة بإنهاء أطول حرب أمريكية.

لكن قياديين من طالبان قالوا إن بارادار لن يتوجه إلى قطر، متعللين بأسباب مختلفة منها مشكلات في الحصول على وثائق سفر، وكذلك الخلافات بين القيادة على دوره المحدد في المحادثات.

وأُطلق سراح بارادار من سجن باكستاني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويعتبر تعيينه على نطاق واسع مسعى جديدًا من جانب طالبان للظهور الدبلوماسي والسياسي.