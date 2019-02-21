الأمن الإيراني يقتل شابًا في مدينة الأحواز العربية (صورة)

قتلت قوات الأمن الإيرانية في مدينة الأحواز جنوب البلاد ذات الغالبية العربية، شابًا يبلغ من العمر 26 عامًا يدعى ”عمار داوودي“، وذلك بعد تعرضه لإطلاق نار عشوائي في أحد شوارع المدينة.

وذكر الصحفي والناشط الإيراني المعارض ”علي جوانمردي“ في قناته عبر ”تلغرام“، اليوم الخميس، أن ”قوات الأمن الإيرانية فتحت النار في أحد شوارع المدينة عندما كانت تطارد سارقًا، وأدى إطلاق النار إلى مقتل الشاب عمار داوودي من القومية العربية“، مضيفًا أن ”العملية الإجرامية حصلت يوم الثلاثاء الماضي“.

وأوضح أن ”عمار كان يتجول مع عدد من أصدقائه في منطقة زرقان التي تقطنها قبيلة ربيعة العربية الشهيرة، عندما أطلقت قوات الأمن النار بشكل عشوائي على سارق كانت تطارده“.

وفي نوفمبر الماضي، تظاهر المئات عقب مقتل طفل عربي أحوازي دون السن القانونية، يدعى علي جلالي، ويبلغ من العمر 17 عامًا، برصاص الشرطة الإيرانية بعد مداهمتها سوقًا شعبيًا في حي النهضة بمدينة الأحواز.

ويشكو العرب في إيران منذ سنوات من سياسة التمييز التي تمارسها السلطات ضدهم، كما تنتشر البطالة والفقر في صفوف شبابهم.