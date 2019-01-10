إيران تعتقل صحفيين بسبب “تعاطفهما” مع عمال في الأحواز

اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، صحفيين اثنين بسبب تعاطفهما ودعمهما لعمال شركة قصب السكر بمدينة الشوش التابعة لمحافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوبي إيران.

وذكرت وكالة أنباء “كلمة” التابعة للإصلاحيين، مساء الأربعاء، أن “قوات من جهاز الاستخبارات اعتقلت رئيس تحرير مجلة الخطوة السياسية الثقافية الأسبوعية الصحفي أمير حسين مهدي فر، وأحد أعضاء هيئة التحرير، الصحفية ساناز الهياري”.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة أن “اعتقال مهدي فر تم بعد مداهمة منزل والده في طهران”.

وأشارت المصادر إلى أن “اعتقال الصحفيين جاء بسبب دعمهما عبر سلسلة منشورات ومقالات للعمال المحتجين في الأحواز“.

وينظم نحو 4 آلاف موظف وعمال في مصنع قصب السكر جنوبي إيران منذ أشهر احتجاجات ضد الحكومة بسبب عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ نحو عام كامل.