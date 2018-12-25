نواب الأحواز يجبرون روحاني على قطع خطابه في البرلمان الإيراني

أجبر ممثلو مدينة الأحواز العربية في البرلمان الإيراني، الرئيس حسن روحاني، على قطع خطابه أمام البرلمان خلال تقديمه مشروع موازنة العام المقبل 2019.

وذكرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن “نواب محافظة خوزستان وعاصمتها مدينة الأهواز أجبروا روحاني على قطع خطابه عندما قال إن “الحكومة تابعة للبلد كله، وتنظر إلى جميع المحافظات نظرة واحدة، وتلتزم بحل مشاكل المياه في البلاد”.

وأضافت الوكالة أن “ممثلي محافظة خوزستان، الذين كانوا حاضرين بالبرلمان توجهوا إلى منصة خطاب الرئيس حسن روحاني، ما أجبره على قطع خطابه”.

وقدّم حسن روحاني موازنة سنوية حجمها 4700 تريليون ريال (47 مليار دولار بسعر السوق الحرة) إلى البرلمان.

وقال إن “العقوبات الأمريكية ستؤثر على معيشة الإيرانيين والنمو، لكنها لن تجعل الحكومة تجثو على ركبتيها”.

وأضاف أن “هدف أمريكا هو تركيع النظام الإسلامي الإيراني، وستفشل في ذلك، لكن لا شك أن العقوبات ستؤثر على معيشة المواطنين، وعلى تنمية البلاد ونموها الاقتصادي”.