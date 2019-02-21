مجلس الأمن يرفع حظر السفر عن مسؤولين كوريين شماليين

رفع مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، حظر السفر عن مسؤولين كوريين شماليين مشمولين بعقوبات؛ ليتمكنوا من المشاركة بالقمة الثانية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأسبوع المقبل.

وسمحت لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن، لأولئك المسؤولين بالسفر إلى فيتنام للمشاركة في القمة المرتقبة يوما 27-28 فبراير/ شباط الجاري.

ويقتصر رفع الحظر فقط على هذه الزيارة.

يذكر أنه في 12 يونيو/ حزيران الماضي، عقد ترامب وكيم قمة تاريخية في سنغافورة، تلاها إعلان بيان مشترك وقعه الطرفان.

وتضمن البيان التزامًا من بيونغ يانغ بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.

وتشهد المفاوضات الخاصة بأسلحة كوريا الشمالية النووية جمودًا.

ويتركز الخلاف الأساسي حول ما إذا كانت كوريا الشمالية ستحصل على سلسلة من المكافآت بشكل تدريجي ومستمر مقابل كل خطوة تتخذها في تفكيك أسلحتها النووية، أم أنها ستبدأ بتلقيها بعد إنجاز التفكيك بشكل كامل، وفق وسائل إعلام أمريكية.